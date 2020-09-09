Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1-7 Eylül'de 19 Mayıs, Acıdere, Atakent, Aydınlar, Bey, Buruk Cumhuriyet, Çamlıbel, Ulubatlı Hassan, Yüzüncüyıl, Sümer, Sinanpaşa, Fevzipaşa, Hadırlı, Hürriyet, Sarıhamzalı, Uçak, Şahintepe, Kemalpaşa, Hanedan mahallelerinde operasyonlar düzenlendi. İncirlik Park ve Yenice uygulama noktalarında da aramalar yapıldı.

Operasyonlarda 52 kilo 722 gram esrar, 3 bin 886 uyuşturucu hap, 5 kilo 348 gram sentetik kannabinoid, 12 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 259 kök Hint keneviri, 2 pet şişeden yapılmış el yapımı patlayıcı (EYP), 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan 19 zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.