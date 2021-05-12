Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da durdurulan minibüste 2 ton kaçak et bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekiplerince durdurulan minibüste 2 ton kaçak kesim et ele geçirildi.
Adana'da alınan bir ihbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Saimbeyli Caddesi'nde 80 FS 037 plakalı minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada 2 ton kaçak olduğu belirlenen karkas et ele geçirildi.
Yapılan işlemlerin ardından etler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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