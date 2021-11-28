Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde, sahibinin ismi öğrenilemeyen tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Evde yangın sırasında kimsenin olmadığı belirtildi.