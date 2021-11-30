Adana'da alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde H.K, ismi belirtilmeyen bir şüpheliyle tartıştığı sırada sırtından ve bacağından bıçaklandı.

Şüpheli, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan H.K, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kısa sürede yakaladıkları şüpheliyi Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü.