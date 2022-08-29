Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
Adana'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Baklalı Mahallesi sapağında meydana geldi.
M.K. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Otomobil daha sonra takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan indirilen yaralılar M.K. ve yanındaki 3 kişi, kaza yerine gelen sağlık ekibinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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