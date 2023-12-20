Puslu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.12.2023 10:55

Adana'da atlı polisler toplumsal olaylara karşı tatbikat yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, toplumsal olaylara müdahalelere hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat gerçekleştirdi

Adana'da atlı polisler toplumsal olaylara karşı tatbikat yaptı
[Fotograf: AA]

Çevik Kuvvet Şubesi Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Atlı Polis Grup Amirliği yerleşkesindeki tatbikat öncesi polisler, atlarına ısınma koşusu yaptırdı.

Atlı polisler senaryo gereği çıkan toplumsal olaya karşı önlem aldı. Sis ve ses bombalarının da kullanıldığı tatbikatta ekipler, göstericilere müdahale etti.

Atlı polisler, grubu çevrelerken yaya çevik kuvvet ekipleri de koridor oluşturup gösteri düzenleyen kişileri gözaltına aldı.

Adana'da atlı polisler toplumsal olaylara karşı tatbikat yaptı

Tatbikatta, Çevik Kuvvet Şubesi Köpek Eğitim Merkezinden toplumsal olaylara müdahale ve devriye köpeği "Leon" da yer aldı.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Yerel seçimlerin propaganda serbestliği ve seçim yasakları açıklandı
11:31
ABD'li havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, New Shepard roketini başarıyla fırlattı
11:26
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
11:26
Avustralya'da Airbnb'ye 15 milyon Avustralya doları ceza verildi
11:25
Avrasya Tüneli'nden 7 yılda 123 milyon geçiş yapıldı
11:21
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 11 ayda 366 bin yolcuyu ağırladı
Ankara'nın denize hasret martıları
Ankara'nın denize hasret martıları
FOTO FOKUS
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ