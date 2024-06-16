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Güncel
AA 16.06.2024 11:58

Adana'da aranan hükümlü kurbanlık pazarında yakalandı

Adana'da 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü gittiği kurbanlık pazarında polis ekiplerince yakalandı.

Adana'da aranan hükümlü kurbanlık pazarında yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suat Sakarya'nın Pınar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipler, firari hükümlüyü mahalledeki kurbanlık pazarında bir satıcıyla pazarlık yaptığı sırada yakaladı.

Hırsızlık suçlarından emniyette 35 suç kaydının bulunduğu öğrenilen hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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