Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 05:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana’da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki iş yerinde kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.
Adreslere baskın yapan ekipler, 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana
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