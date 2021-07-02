Sahile atılan çöpleri toplayarak çöp poşetlerine dolduran grup, topladıkları atıkları belediyeye ait çöp kamyonlarına yükledi.

Kaymakam Vural, denize girmek için bölgeye gelen vatandaşların sahili kendi evleri gibi kabullenip temiz bırakmaları gerektiğini belirterek, vatandaşları, çöplerini çöp bidonlarına atmaları konusunda uyardı.