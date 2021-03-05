Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 432 litre sahte içki ve 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da 432 litre sahte içki ve 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapılan bir iş yerine ve kaçak ürün bulundurulan Reşatbey Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreslerde 432 litre sahte içki, 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt ve 185 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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