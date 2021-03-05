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Otomobil sürücüsü Görkem Y'nin 0,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

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