Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında yaşamını yitirdi, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Ankara Bulvarı'nda Hakan M. idaresindeki kurye motosikleti, Görkem Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sipariş götürdüğü öğrenilen motosikletli kurye Mutlu'nun cenazesi Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Görkem Y'nin 0,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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