Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,14 arttı.

Kiralara en fazla yüzde 12,81 zam yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,81 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan itiraz etme hakkı bulunuyor.