Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf AA]
Adana'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Adana'da alınan bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda tespit edilen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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