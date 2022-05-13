Adana'da alınan bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda tespit edilen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.