Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir adrese, kaçak etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, sahte içki yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 2 bin 140 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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