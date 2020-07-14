Adana Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin Ali Hocalı Mahallesi'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Daha sonra darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin Asri Mezarlık'taki kabrine giden Elban, baba Mustafa ve anne Ayşe'ye başsağlığı diledi, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Buruk Mezarlığı'na geçen Elban, Gölbaşı'nda bulunan Havacılık Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un kabrini de ziyaret etti, baba Ramazan ve anne Asiye Uğur ile görüştü.

Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Elban, gazetecilere, hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen milletin yüreğinde acısının dinmediğini söyledi.

15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ettiklerini ve onlar için dualar okuduklarını belirten Elban, "Onların şefaatini bekliyoruz. Şehit ailelerimize de sabır diliyoruz, onların acısını beraber ortak yaşamak için buraya geldik. Rabb'im inşallah ne FETÖ, ne de başka bir hani terör örgütüne fırsat vermez ve inşallah bu şehitlerimiz de son şehitlerimiz olur." dedi.