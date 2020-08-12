Seyhan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında kurulan stantlarda emniyet müdürü İnce ve çok sayıda polis kan bağışı yaptı.

İnce, buradaki konuşmasında, Türk Polis Teşkilatı olarak Türk Kızılayı'nın gönüllü kan sağlayıcıları olduğunu ifade etti.

Türk Kızılayı yetkilileri bağış sonrası İnce'ye plaket verdi.