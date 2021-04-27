Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığını belirlediği kişilere yönelik 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 6 zanlının yakalanması için Adana merkezli Hatay, Gaziantep, Tokat ve Ordu'da operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin tamamını gözaltına alan ekipler, adreslerde ruhsatsız mavzer ve kalaşnikof piyade tüfeği ile 53 tabanca ve yaklaşık 1300 mermi ele geçirdi.

Zanlıların, silahları 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında satmaya çalıştıkları iddia edildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 6 zanlı emniyete götürüldü.