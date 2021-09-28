Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Baro Başkanı Samih Gökayaz’ı ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'ı ziyaret etti.
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, kurumlar arası dayanışmaya önem verdiklerini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Gökayaz da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirerek, İnci'ye ve emniyet teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.
Etiketler: Adana
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