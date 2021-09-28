Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Keşan istikametinden Gelibolu'ya giden Y.A idaresindeki 17 RL 476 plakalı otomobil, Yerlisu köyü kavşağında su oluğuna çarptı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A (53) yaralandı.
Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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