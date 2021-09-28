Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da seyir halindeyken alev alan kamyon yandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken yanan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
Alaşehir kara yolunda seyreden M.C. yönetimindeki 07 RB 272 plakalı kamyonun taşıdığı samanlar alev aldı.
Yangının kısa sürede büyümesi ve kamyonu sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Mersin
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