Adalet Bakanlığı sınavları ve başvuru tarihleri ÖSYM takvimiyle duyuruldu. Dört oturumda düzenlenecek sınav için başvurular da alınmaya başladı.

2022 Adalet Bakanlığı sınavları (Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat) için başvurular 4 - 11 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman?

2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat), 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı), 26 - 27 Kasım 2022 tarihlerinde, 4 oturumda uygulanacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.