Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu ne zaman? Adli Yargı, İdari Yargı, Avukat sınavı başvuruları nasıl yapılır?
Adalet Bakanlığı sınavları (Adli Yargı, İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat) dört oturumda gerçekleşecek. Peki Adalet Bakanlığı sınavları başvurusu ne zaman? Adli Yargı, İdari Yargı, Avukat sınavı başvuruları ne yapılır?
Adalet Bakanlığı sınavları ve başvuru tarihleri ÖSYM takvimiyle duyuruldu. Dört oturumda düzenlenecek sınav için başvurular da alınmaya başladı.
2022 Adalet Bakanlığı sınavları (Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat) için başvurular 4 - 11 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman?
2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat), 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı), 26 - 27 Kasım 2022 tarihlerinde, 4 oturumda uygulanacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
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