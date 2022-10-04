Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Antalya Aksu'da kaçak kazı yapılan 1. derece sit alanında tarihi eserler bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksu ilçesi, Murtuna Mahallesi'ndeki 1. derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgede traktör ile kazı yapan S.B. ve İ.B. gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen Antalya Müzesi ekipleri, kazılan alanda yaptıkları incelemede tarihi eser olduğu değerlendiren çeşitli objeler buldu.
Şüpheliler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Antalya Kaçak Kazı Tarihi Eser
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