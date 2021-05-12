Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.

Bakan Gül, Gaziantep'te Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitliği ziyaret ederek buradaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit aileleri ile de bir süre sohbet eden Gül, onlara baş sağlığı diledi.

