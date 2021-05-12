Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.
Bakan Gül, Gaziantep'te Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitliği ziyaret ederek buradaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit aileleri ile de bir süre sohbet eden Gül, onlara baş sağlığı diledi.
Etiketler: Şehit Ramazan Bayramı Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı
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