İBB, Adalar'da faytonculuğun yasaklanmasının ardından satın aldığı atlardan 20'sini, talep üzerine Kastamonu'nun Daday Belediyesine gönderdi.

Belediye, atları ilçede faaliyet gösteren atlı turizm tesislerine destek amacıyla verdi.

Atlar, atlı turizm tesislerinde safari ve binicilik amacıyla kullanılacak.

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Daday'ın son dönemde atlı turizmde adından söz ettirdiğini söyledi.

"Onlar artık bizim misafirlerimizdir"

Atlarla ilgili talepte bulunduklarını ifade eden Taş, "Bugün çok mutlu günlerimden birisini daha yaşıyorum. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Adalar ilçesinde faytonlardan çıkan 20 tane atı bizlere hediye etti. Bizler, bu gelen atları koruyarak, Belediye veterinerimiz tarafından kontrolleri yapılarak, uzun yıllar yaşamaları için çaba göstereceğiz. Onlar artık bizim misafirlerimizdir" dedi.

Sağlık kontrolleri yapılan atlar, daha sonra atlı turizm işletmelerine kura ile dağıtıldı.