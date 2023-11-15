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Güncel
İHA 15.11.2023 16:11

Aç ayı otomobilin camını kırıp içine girdi

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü son günlerin en ilginç ayı haberlerinden birisine ev sahipliği yaptı. Aç kalan bir ayı köyün Livade Yaylasında park halindeki otomobilin camını kırarak içine girip hayvan yemlerini midesine indirdi.

Aç ayı otomobilin camını kırıp içine girdi

Kış uykusuna yatacakları kış mevsimi öncesinde strese giren ve iklim değişikliğiyle birlikte agresifleşen ayılar Gümüşhane’de ilginç olayların yaşanmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde arı kovanlarını parçalayan, domuz avındaki avcılardan birisine saldırarak yüzünü parçalayan ayılar bu kez daha önce sık duyulmayan bir olayla yeniden gündeme geldi. Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamadığı için insanların bulunduğu alanlarda sık sık görülmeye başlayan ayılar önceki gece Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün doğal güzellikleriyle ve manzarasıyla ünlü Livade Yaylasında park halinde otomobilin camını kırıp içine girerek yiyecekleri aldı.

Yaşanan ilginç olayda otomobilini ormanın ortasındaki yaylasında evinden uzak bir noktaya park eden Mustafa Maz, sabah aracının yanına geldiğinde camının, aynasının ve tamponunun kırık olduğunu, kapılarının ezilmiş olduğunu gördü. Yaptığı incelemede araçta pençe ve kan izleri gören Maz, aracın içinde ineklerine yedirmek için getirdiği “kepek” olması nedeniyle aracın ayı tarafından tahrip edildiğini anladı. Doğada yiyecek bulamadığı için hem şehirlerde hem de kırsal alanda evsel atıkları yemek için daha sık gelmeye başlayan ayının yaptığı olay karşısında şaşırıp kalan Maz, çok nadir karşılaşılan olması nedeniyle yaşanan ilginç olayı sigorta şirketine anlatmaktansa aracını servise götürüp kendisi tamir ettirdi. Yücebelen köylüleri de son dönemde artan ayı popülasyonları nedeniyle endişeli olduklarını belirterek ayıların insan yerleşim yerlerine bu kadar yaklaşmalarını, cam kırıp araçların içinden yiyecek almalarının kendilerini tedirgin ettiğini kaydetti.

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