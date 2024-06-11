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Güncel
AA 11.06.2024 10:45

ABD'li 4 öğretim üyesi, Çin'de bir parkta bıçaklı saldırıya uğradı

ABD'li 4 öğretim üyesi konuk olarak bulundukarı Çin'de turistik bir parkı ziyaretleri sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

ABD'li 4 öğretim üyesi, Çin'de bir parkta bıçaklı saldırıya uğradı

Ulusal basındaki haberlere göre olay ABD'nin Cornell Üniversitesi'nden 4 öğretim görevlisi, Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletindeki Beyşan Parkı'nı ziyaret ettikleri sırada meydana geldi.

Bıçaklı saldırganın 4 ABD vatandaşını yaraladığı bildirilirken saldırganın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

Çin makamları henüz açıklama yapmazken olaya ilişkin sosyal medya paylaşımları sansürlendi.

Cornell Üniversitesi Dekanı Jonathan Brand, saldırıyı doğruladı. Brand, öğretim üyelerinin Çin'in Beyhua Üniversitesi ile işbirliği ve değişim programı kapsamında ülkede konuk olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, olaydan haberdar olduklarını ve yakından izlediklerini bildirdi.

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