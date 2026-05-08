BBC 08.05.2026 06:33

ABD'de nafakasını ödemeyenlerin pasaportu iptal edilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, çocuk desteği (nafaka) ödemelerinde ciddi borcu bulunan vatandaşlarının pasaportlarını iptal etmeye başlayacağını duyurdu. Federal yasalar çerçevesinde alınan bu kararla, çocuklarına karşı yasal ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen ebeveynlere yönelik yaptırımların sertleştirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2 bin 500 dolardan fazla borcu olan ebeveynlerin bu uygulamadan etkilenebileceği, ancak öncelikle "önemli miktarda" borcu bulunanların hedef alınacağı belirtildi.

Pasaportu iptal edilen kişilerin seyahat etmesi mümkün olmayacak ve borcun tamamı ödenene kadar yeni bir pasaport başvurusu yapılmasına izin verilmeyecek.

Mevcut yasalar ilk kez bu kadar sıkı uygulanacak

Aslında 1996 yılından bu yana yürürlükte olan federal yasa, nafaka borcu olanların pasaportlarının iptal edilmesine olanak tanıyor.

Ancak şimdiye kadar bu yaptırım genellikle sadece pasaport yenileme işlemleri sırasında uygulanıyordu.

Yeni politika ile birlikte Dışişleri Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışarak borçlu kişileri doğrudan tespit edecek ve mevcut pasaportları iptal edecek.

Yurt dışındakiler için acil durum belgesi

Politikanın cuma günü itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenirken, Dışişleri Bakanlığı bu adımın "Amerikan ailelerini desteklemek ve çocukların refahını korumak için sağduyulu bir araç" olduğunu savundu.

İptal işlemi sırasında yurt dışında bulunan vatandaşların, ABD'ye geri dönebilmek için en yakın büyükelçilik veya konsolosluktan "acil durum seyahat belgesi" alması gerekecek.

Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması için borçlu kişilerin ilgili eyalet kurumlarıyla iletişime geçerek ödeme planı yapmalarını tavsiye ediyor.

