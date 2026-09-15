ABD uzaya silah yerleştirdiğini ilk kez resmi olarak doğruladı

ABD, uzayda silah konuşlandırdığını ilk kez kamuoyuna açıkladı. Maryland'de düzenlenen bir konferansta konuşan Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, Amerikan güçlerini düşmanca saldırılara karşı korumak amacıyla yörüngede uzay kontrol silahlarının bulunduğunu belirtti. Silahların ne zaman yörüngeye gönderildiği ve teknik detayları ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Uzayda artan küresel rekabet

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2019 yılında kurulan Uzay Kuvvetleri, ülkenin uzaydaki savunma kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Washington yönetimi, Çin ve Rusya'nın uzayı bir çatışma alanı olarak gördüğünü ve yeni saldırı kabiliyetleri test ettiğini sık sık dile getiriyor.

Çin'in hipersonik füze geliştirme çalışmaları ve Rusya'nın uzay tabanlı nükleer silah girişimleri bu endişeleri artırırken, uzmanlar bu durumun uydular ve küresel iletişim sistemleri üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.

Uluslararası anlaşmalar ve füze kalkanı planları

1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması yörüngeye nükleer silah veya kitle imha silahı yerleştirilmesini yasaklarken, konvansiyonel silahların kullanımına dair net bir yasak içermiyor.

Bu durum uluslararası hukukta farklı yorumlara yol açıyor. Geçtiğimiz aralık ayında uzayda üstünlük sağlanmasını öngören bir kararname imzalayan Trump, İsrail'in Demir Kubbe sisteminden ilham alan ve 2028'e kadar tamamlanması hedeflenen "Altın Kubbe" füze savunma sistemi projelerini destekliyor.

Meink, uzay tabanlı önleyici programının da hızla ilerleyerek uçuşa hazır donanım aşamasına geldiğini belirtti.