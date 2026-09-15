Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
CNN International 15.09.2026 10:14

ABD uzaya silah yerleştirdiğini ilk kez resmi olarak doğruladı

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, ülkenin uzaya yörünge içi kontrol silahları yerleştirdiğini açıkladı. Bu açıklama, yörüngedeki bu tür kabiliyetlerin ilk kez kamuoyuna duyurulması ve potansiyel tehditlere karşı bilinçli bir sinyal niteliği taşıması olarak değerlendirildi.

ABD uzaya silah yerleştirdiğini ilk kez resmi olarak doğruladı

ABD, uzayda silah konuşlandırdığını ilk kez kamuoyuna açıkladı. Maryland'de düzenlenen bir konferansta konuşan Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, Amerikan güçlerini düşmanca saldırılara karşı korumak amacıyla yörüngede uzay kontrol silahlarının bulunduğunu belirtti. Silahların ne zaman yörüngeye gönderildiği ve teknik detayları ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Uzayda artan küresel rekabet

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2019 yılında kurulan Uzay Kuvvetleri, ülkenin uzaydaki savunma kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Washington yönetimi, Çin ve Rusya'nın uzayı bir çatışma alanı olarak gördüğünü ve yeni saldırı kabiliyetleri test ettiğini sık sık dile getiriyor.

Çin'in hipersonik füze geliştirme çalışmaları ve Rusya'nın uzay tabanlı nükleer silah girişimleri bu endişeleri artırırken, uzmanlar bu durumun uydular ve küresel iletişim sistemleri üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.

Uluslararası anlaşmalar ve füze kalkanı planları

1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması yörüngeye nükleer silah veya kitle imha silahı yerleştirilmesini yasaklarken, konvansiyonel silahların kullanımına dair net bir yasak içermiyor.

Bu durum uluslararası hukukta farklı yorumlara yol açıyor. Geçtiğimiz aralık ayında uzayda üstünlük sağlanmasını öngören bir kararname imzalayan Trump, İsrail'in Demir Kubbe sisteminden ilham alan ve 2028'e kadar tamamlanması hedeflenen "Altın Kubbe" füze savunma sistemi projelerini destekliyor.

Meink, uzay tabanlı önleyici programının da hızla ilerleyerek uçuşa hazır donanım aşamasına geldiğini belirtti.

ETİKETLER
ABD Uzay Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Türkiye'den KKTC'ye giden özel donanımlı gemi çalışmalara başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 1,5 milyar liralık para hareketliliği
11:22
Gülistan Doku soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı
11:17
Batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı
11:09
"Sıfır atık" ilk kez COP gündeminde
11:12
Sahte para operasyonunda 357 bin liralık sahte banknot ele geçirildi
11:10
Bakan Tekin: PISA başarımız dünyada gündem
Haldizen Dağları'ndaki krater gölleri ilgi çekiyor
Haldizen Dağları'ndaki krater gölleri ilgi çekiyor
FOTO FOKUS
Operasyon köpekleri zorlu görevlerde polisin yanında
Operasyon köpekleri zorlu görevlerde polisin yanında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ