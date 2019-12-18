Aydınlı 82 yaşındaki Zehra Arslan, geliniyle gittiği dans akademisinde zumba öğreniyor.

Efeler ilçesinde oturan 52 yaşındaki Necgül Arslan, kızının yönlendirmesiyle bir ay önce zumba dansına başladı. Haftanın belirli günleri akademiye giden gelin, kayınvalidesi Zehra Arslan'a da dansı öğrenmesi için öneride bulundu.

Neşeli ve enerjik yapısıyla dikkati çeken Zehra Arslan, gelininin teklifini, başta yaşından dolayı sıcak bakmasa da sonradan kabul etti.

Dans eden genç kadınlar arasında yöresel kıyafetiyle öne çıkan Zehra Arslan, kısa sürede kurslara katılanların neşe kaynağı oldu.

Fırsat buldukça salona giden gelin-kayınvalide, zumba dansıyla keyifli anlar yaşıyor.

Zehra Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşının ilerlemesine rağmen kendini dinç hissettiğini söyledi.

Dans etmenin çok güzel olduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Gönül kocamıyor, onlar hep genç ama vücut öyle değil, yorgun. Gönül eskisi gibi hoplayıp zıplamak istiyor ama çok yapamıyorum. Gençlerin yanında kendimi genç hissediyorum. Onlara da örnek olduğumu düşünüyorum. Dans edince kendimi onlar gibi hissediyorum. Buraya gelince mutlu oluyorum. Gençler bu zamanda yapabildiklerini yapsınlar ama yaşantılarını da ona göre sürdürsünler. Hem çalışacaksın hem gezeceksin. Çünkü çalışınca aynı zamanda dinç de oluyorsun gönlün de rahat oluyor."

Geliniyle çok iyi anlaştığını dile getiren Arslan, dans okulunda da güzel vakit geçirdiğini kaydetti.

Necgül Arslan ise kayınvalidesiyle severek dans kursuna gittiklerini belirterek, "Birlikte çok eğleniyoruz. Her gelin kaynana böyle yapamaz. Annem ara sıra yorulsa da salona gelmeye devam edeceğiz." dedi.

Dans eğitmeni Serap Yalçındaş da ilk kez bu yaşta birine eğitim verdiğini anlatarak, "Zehra Hanım'ın enerjisi çok iyi, kendisinden çok memnunuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA