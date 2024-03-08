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Güncel
İHA 08.03.2024 16:51

800 yıllık tarihi cami zamana karşı direniyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan, İlhanlılar döneminde inşa edildiği bilinen 800 yıllık tarihi Cafer Paşa Camii zamana direniyor.

800 yıllık tarihi cami zamana karşı direniyor
[Fotograf: İHA]

Yüzlerce tescilli kültürel yapının bulunduğu Arapgir ilçesine bağlı Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan İlhanlılar döneminde inşa edildiği vurgulanan 800 yıllık tarihi Cafer Paşa Cami ilk günkü gibi ayakta duruyor.

Kitabesi yerinden söküldüğü belirlenen tarihi caminin 800 yılı geride bıraktığını kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Eskişehir vadisinde kadastro harici taşlık olarak bırakılan birçok eser vardı. Roma'dan sonra kurulan İlhanlılar döneminde Büyük Said bölgeye yerleşerek bir zaviye kuruyor. Dönem içerisinde Cafer Paşa Cami yapılıyor. Cami 800 yılı geride bıraktı" dedi.

Tam bir kimlik değeri

Cömertoğlu, ''Dönemin Osmanlı sadrazamlarından Cafer Paşa ailenin torunu olarak arazi kaynaklı kaymaların olduğu cami de restorasyon çalışmaları yaptırıyor ve bir minare ilave ettiriyor. Burası aslında ilk olarak zaviye şeklinde inşa ediliyor. Büyük bir titizlikle Cafer Paşa Cami'yi restore etmiştir. Arazi deki kaymadan kaynaklanan birtakım sıkıntılar var. Bunlar da ikmal inşaatı projesiyle kaynak bekliyor, inşallah kaynak sağlanırsa fore kazık sistemiyle kaymalar da durdurulacak, cami zaten ibadete açık. Ben buradayım diyen cami tam bir kimlik değeri" diye konuştu.

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