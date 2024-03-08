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Güncel
AA 08.03.2024 16:42

Ağrı'da kırsaldaki öğrenciler mutfakta pizza yapmayı öğreniyor

Ağrı'da başlatılan "Küçük Şefler Büyük Hedefler Projesi" kapsamında kırsaldaki öğrenciler, üniversite mutfağında pizza yapmayı öğreniyor.

Ağrı'da kırsaldaki öğrenciler mutfakta pizza yapmayı öğreniyor

Valilik koordinesinde İbrahim Çeçen Üniversitesi, İbrahim Çeçen Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kırsaldaki öğrenciler için "Küçük Şefler Büyük Hedefler Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda üniversitenin yerleşkesindeki İbrahim Çeçen Vakfı Gastronomi Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı'nda çeşitli okullardan gelen öğrenciler için program düzenlendi.

Programa katılan Vali Mustafa Koç, öğrencilerle pizza yaparak vakit geçirdi. Pizzalar daha sonra öğrencilere ikram edildi.

Programın devamında Koç, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı.

Vali Koç, projenin 10 hafta süreceğini ve her hafta 16 öğrencinin pizza yapımını öğreneceğini söyledi.

"Ben de hayatımda ilk defa pizza yaptım"

Çocukların hem üniversite ortamını gördüğünü hem de pizza yapmayı öğrendikleri için mutlu olduklarını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın eğlenerek hayallerini gerçekleştirebilmeleri, hayal ettiklerini uygulayabilmeleri, hem üniversite ortamını görmeleri hem de öğrenci ağabey ve ablalarıyla tanışabilmeleri beceri ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için güzel bir etkinlik oldu. Yavrularımızın hayalindeki pizzaları onlarla yaptık. Öğrencilerimiz çok güzel pizzalar yaptılar. İlk defa hamur açmalarına rağmen gayet profesyonel gibiydiler. Hangi alanda olurlarsa olsunlar ben başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Ben de hayatımda ilk defa pizza yaptım."

Programa, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer katıldı.

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