Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Bilim Festivali, meraklıları için 8'inci kez kapılarını açtı.

Yenilikçi, araştırmacı bireylerin yetişmesine destek olmak ve bilimi toplumun her kesimine sevdirmek amacı güdülen etkinliğin ilk gününde, binlerce ilköğretim öğrencisi öğretmenleri eşliğinde festival alanını gezdi.

Konya Bilim Merkezi'nde birbirinden farklı çok sayıda bilimsel etkinliğin yer aldığı festivalin bu yıl ki teması, "Nasıl Yapılır? Nasıl Çalışır?" olarak belirlenirken, aralarında ASELSAN, BAYKAR, ROKETSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşları, festivalde yer alıyor.

Atak helikopteri, Gökbey, İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar ile TÜMOSAN Zırhlı Personel Taşıyıcısı da festival alanında sergileniyor.

100'ün üzerinde bilimsel etkinlik, yarışma, simülatörlerin olduğu festivalde, doğa ve tarım, robotik ve kodlama, teknoloji ve tasarım, uzay ve havacılık gibi alanlarda gerçekleştirilen atölyelerde katılımcılar, bilimsel bir keşif sürecine aktif şekilde dahil oluyor.

Konya Bilim Merkezi'nde geleneksel hale getirilen festival geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenememişti.

4 gün sürecek festival, her gün 11.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.