Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 21:47Son Güncelleme:
7 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 6 bin 758 kişi iyileşti, 112 kişi hayatını kaybetti.
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