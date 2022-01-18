Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
65 uyuşturucu şüphelisine gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
İzmir Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren çalışma sonucunda Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin ev ve adresleri ile Mordoğan iskelesindeki bir teknede de dedektör köpeklerle arama yapıldı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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