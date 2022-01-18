Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce ilçede durdurulan araçta yapılan aramada, 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.