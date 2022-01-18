Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik çalışma başlattı.

1 hafta süren operasyonlarda yapılan aramalarda, 3 kilo 920 gram uyuşturucu madde, 218 adet uyuşturucu hap, 18 bin 500 adet makaron, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 25 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.