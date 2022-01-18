Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'de jandarma ekiplerinin son 1 haftada yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik çalışma başlattı.
1 hafta süren operasyonlarda yapılan aramalarda, 3 kilo 920 gram uyuşturucu madde, 218 adet uyuşturucu hap, 18 bin 500 adet makaron, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 25 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Balıkesir Uyuşturucu
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