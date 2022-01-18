Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Beypazarı ve Nallıhan'da düzenlenen operasyonlarda demir hırsızlığı yapan bir kişi ile kaçak ve bandrolsüz tütün ürünü satışı yapan iki kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Beypazarı İlçesi Dibecik Mahallesi'nde eski ve kullanılmayan betonarme köprünün parçalanarak yaklaşık 500 bih lira değerindeki demirlerinin çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kiralık araçla hırsızlık yaptığı belirlenen Z.K'yı gözaltına aldı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

610 bin makaron ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesinde E.S. ve E.A'nın kaçak ve bandrolsüz tütün ürünü satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan arama sonucunda 610 bin bandrolsüz boş makaron ele geçilirken, iki zanlı ile ilgili adli işlem başlatıldı.