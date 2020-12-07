Sağlık Bakanlığı 6 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 174 bin 761 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 30 bin 402. Bugünkü hasta sayısı ise 6093 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 4011.

Son 24 saatte 195 hasta vefat etti, 4011 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845, toplam hasta sayısı 539 bin 291, toplam vefat sayısı 14 bin 900, toplam ağır hasta sayısı 5805, hastalarda zatüre oranı %3.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 431 bin 253 oldu.