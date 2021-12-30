24 Ocak 2020'de merkezi Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hak sahipleri için Abdullah Paşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 58 iş yeri ve 50 konut için Elazığ İl Özel İdaresinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

İnşaatı tamamlanarak kura çekimi yapılan konut ve iş yeri sayısının 15 bin 892'ye ulaştığı belirtildi.