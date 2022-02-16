Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Han’ın kayınbiraderi Candaroğlu İsmail Bey’in adına yaptırılan 550 yıllık tarihi hamam, Devrekani Belediyesi’nin girişimleriyle restore edilecek.

Bu kapsamda Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçeye gelerek tarihi hamamda incelemelerde bulundu.

Bu incelemelerin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün onayıyla programa alınan Candaroğulları İsmail Bey’in yaptırdığı tarihi İsmailbey Hamamı önümüzdeki günlerde onarılacak.

[Fotoğraf: İHA]

"Bölgenin ihtiyacı olan yöresel ürünlerin satışı yapılacak"

Hamam, yanındaki İsmail Bey Camii ile birlikte Devrekani ilçesinin tarihi kent dokusunu yansıtması bakımından önemli bir konuma sahip. Ayrıca yapı lokasyon olarak da iyi bir mevkide yer alıyor.

Hamamın özgün işlevinde hazırlanan restorasyon projeleri 2009 yılında koruma kurulunca onaylanmıştı. Bu kapsamda yapıyı, bölgenin ihtiyacı olan yöresel ürünlerin teşhir ve satışının yapılacağı bir mekan haline getirecek tadilat projeleri de başlatıldı.

Tarihi hamamın restorasyonu için başlatılan çalışmaların tamamlandığını ifade eden Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Tarihi İsmail Bey Hamamı proje çalışması bitti. Bu yıl itibariyle yatırım programına alınmıştır. Restorasyon çalışmalarına 2022 yılı içerisinde başlanacaktır. İlçemiz halkına hayırlı olsun, emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.