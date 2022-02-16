Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'ın bulunduğu konum itibarıyla biyoçeşitlilik açısından önemli olduğunu belirtti.

Bu kapsamda, 2016 yılından bu yana çizgili sırtlanın yayılış durumu ve ekolojisini belirlemek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Öğünç, şu bilgileri verdi:

"Çalışma alanı Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı arasındaki Bozkır ve Leçelik bölgeleri ve alanlarında kurulu fotokapanlarda çizgili sırtlan kaydı daha önce alınmıştı. Dernek olarak düzenli şekilde çizgili sırtlanlarla ilgili izleme ve koruma çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak Kırıkhan bölgesinde sağlıklı bir çizgili sırtlan bireyinin kaydını almanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Öğünç, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlanların varlıklarını sürdürmesinin ve sayılarının artmasının, bu türle ilgili yapılan ve yapılacak koruma çalışmalarına bağlı olduğunun altını çizdi.