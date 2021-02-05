Sağlık Bakanlığı 5 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 142 bin 538 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 901. Bugünkü hasta sayısı 620 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 217.

Son 24 saatte 110 hasta vefat etti, 8 bin 217 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 42, toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889, toplam vefat sayısı 26 bin 577, toplam ağır hasta sayısı bin 423, hastalarda zatüre oranı %4.9, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 404 bin 416 oldu.