Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 19:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 901 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 5 Şubat koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 5 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 142 bin 538 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 7 bin 901. Bugünkü hasta sayısı 620 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 217.
Son 24 saatte 110 hasta vefat etti, 8 bin 217 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 42, toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889, toplam vefat sayısı 26 bin 577, toplam ağır hasta sayısı bin 423, hastalarda zatüre oranı %4.9, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 404 bin 416 oldu.
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