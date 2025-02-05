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TRT Haber 05.02.2025 10:00

4. sınıf öğrencilerinden “Nilüfer’in Portakal Çocukları” kitabı

Mamak Ayşe Zeki Sayan İlkokulu öğrencilerinin yazdığı hikâyeler “Nilüfer’in Portakal Çocukları” adıyla yayımlandı.

4. sınıf öğrencilerinden “Nilüfer’in Portakal Çocukları” kitabı

Ankara Mamak Ayşe Zeki Sayan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin hikâyeleri, Uluslararası Standart Kitap Numarası ISBN alarak “Nilüfer’in Portakal Çocukları” adıyla yayımlandı.

Kitap, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla 81 il kütüphanesine ulaştırıldı.

4. sınıf öğrencilerinden “Nilüfer’in Portakal Çocukları” kitabı

Okulun kültür ve sanat eserleri dizisinin 3. halkasını oluşturan “Nilüfer’in Portakal Çocukları” isimli hikâye kitabı, Asya’dan Avrupa’ya kadar birçok ülkeye ulaştırıldı.

Ayşe Zeki Sayan İlkokulu'nun daha önce yayımadığı 2 şiir kitabı ve 1 dergi bulunuyor.

4. sınıf öğrencilerinden “Nilüfer’in Portakal Çocukları” kitabı


 

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