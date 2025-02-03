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Güncel
AA 03.02.2025 22:52

ABD Başkanı Trump, varlık fonu kurulmasına dair kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine ve Ticaret bakanlıklarına varlık fonu kurmaları talimatı veren kararnameye imza attı.

ABD Başkanı Trump, varlık fonu kurulmasına dair kararname imzaladı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Trump, Oval Ofis'te, söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bunun çok heyecan verici olduğunu dile getiren Trump, "Daha önce hiç sahip olmadığımız bir varlık fonuna sahip olacağız. Varlık yaratan pek çok şeyimiz var ve son iki haftada gördüğünüz gibi, daha fazla varlık yarattığımızı düşünüyorum." dedi.

Trump, ABD'den daha küçük bazı ülkelerin dahi varlık fonu olduğunu anımsatarak, ABD'nin "muazzam" bir potansiyeli olduğuna dikkati çekti.

Fonun doğru anlaşma olursa TikTok'un satın alınmasıyla ilgili de bir şeyler yapabileceğini vurgulayan Trump, "Bunu varlık fonuna koyabiliriz veya zengin insanlarla ortaklık yapabiliriz, çok fazla seçenek var." ifadelerini kullandı.

Trump, fona koyabilecekleri birçok başka şey olduğunu belirterek, ABD'nin kısa bir süre içinde en büyük fonlardan birine sahip olacağını düşündüğünü söyledi.

Suudi Arabistan'ınki gibi bazı fonların oldukça büyük olduğuna işaret eden Trump, "Ama sonunda onları yakalayacağız, fon için çok fazla servet yaratacağız. Bence bu ülkenin bir varlık fonuna sahip olmasının zamanı geldi." diye konuştu.

ABD için değer yaratması hedefleniyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, gelecek 12 ayda fonu ayağa kaldıracaklarını belirterek, "ABD bilançosunun varlık tarafını Amerikan halkı için paraya dönüştüreceğiz." ifadesini kullandı.

Dünya genelindeki iyi uygulamaları inceleyeceklerini anlatan Bessent, fonun değer yaratacağını ve büyük stratejik öneme sahip olacağını düşündüğünü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick de ABD'nin olağanüstü büyüklüğü ve ölçeği ile şirketlerle yaptığı işlerin Amerikan vatandaşları için değer yaratması gerektiğini ifade etti.

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