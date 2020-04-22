Iğdır'da, 15 gün süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinin ardından sağlığına kavuşan 4 aylık Ezmina Karaçöl, tedavisinin tamamlandığı hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Iğdır Devlet Hastanesine yüksek ateş ve öksürük şikayeti bulunduğu için getirilen 4 aylık Ezmina Karaçöl ve ailesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ezmina, kardeşleri Baran, Servet ve Sedanur ile annesi Kibar ve babası Ali Karaçöl ile hastanede salgın için ayrılmış bölümde tedaviye alındı.

Karaçöl ailesi, burada 15 gün süren tedavinin ardından Kovid-19'u yenmeyi başarıp sağlığına kavuştu.

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Raşit İlhan, hastaneden taburcu olurken aileyle sohbet edip çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Tedavinin ardından salgına karşı dikkat edilmesi gereken konularda aileye uyarıda bulunan İlhan, "Sağlığınız için evdeki izolasyonunuza devam etmelisiniz, kesinlikle dışarı çıkmamalısınız. Sizi hastaneye ailece aldık, 4 aylık bebeğimizle hepinizi taburcu ettik. Bundan sonraki süreçte her zaman sağlığınıza dikkat ediniz." dedi.

Başhekim İlhan, hastane çıkışında kardeşler Ezmina, Baran, Servet ve Sedanur'a çeşitli hediyeler verdi.

"15 gün kaldık bizimle çok iyi ilgilendiler"

Baba Ali Karaçöl de ailesinin ve kendisinin tedavi edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının aralıksız şekilde kendileriyle ilgilendiklerini belirten baba Karaçöl, "Tüm doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Allah herkesten razı olsun, bize iyi baktılar. 15 gün kaldık bizimle çok iyi ilgilendiler. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Karaçöl ailesi, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde uğurlandı.