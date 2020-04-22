Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 629 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 817 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 692 bin 689 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 692 bin 431 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 201 bin 501 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 120 bin 103 megavatsaatle akarsu santralleri ve 119 bin 246 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 54 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 312 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

