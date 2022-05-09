Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yapacak.

Kamu çalışanlarının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor. İlk toplantısını 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü kez toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki üçüncü toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

Toplantıda, Hükümet ve Memur-Sen yetkilileri, 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair müzakerelerini sürdürecek.

Ek gösterge, unvan ve derecelere göre farklılık gösteriyo​​​​​​​r​​​​​​​

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.