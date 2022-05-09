Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak?
Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler yer alacak.
Mültecilerin gönüllü geri dönüşü için yürütülen projeler, sınır güvenliği, yurt içi ve dışında terörle mücadele, enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış, Rusya - Ukrayna Savaşı... Mayıs ayının ilk kabinesi yoğun bir gündemle toplıyor.
Gözler toplantı saatinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak.
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