Mültecilerin gönüllü geri dönüşü için yürütülen projeler, sınır güvenliği, yurt içi ve dışında terörle mücadele, enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış, Rusya - Ukrayna Savaşı... Mayıs ayının ilk kabinesi yoğun bir gündemle toplıyor.

Gözler toplantı saatinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak.