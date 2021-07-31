Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 107 kişi iyileşti, 79 kişi hayatını kaybetti.

30 Temmuz koronavirüs tablosu

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 83 olarak açıklanmıştı.