Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:10Son Güncelleme:
31 Temmuz 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
31 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 107 kişi iyileşti, 79 kişi hayatını kaybetti.
30 Temmuz koronavirüs tablosu
Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 83 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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