Sağlık Bakanlığı 24 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 195 bin 675 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 18 bin 102. Bugünkü hasta sayısı 3 bin 218 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 33 bin 985.

Son 24 saatte 254 hasta vefat etti, 33 bin 985 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 23 milyon 225 bin 837, toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712, toplam vefat sayısı 19 bin 115, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 805, hastalarda zatüre oranı %4.1, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 935 bin 292 oldu.