24 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 24 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 102 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 24 Aralık koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 24 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 195 bin 675 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 18 bin 102. Bugünkü hasta sayısı 3 bin 218 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 33 bin 985.
Son 24 saatte 254 hasta vefat etti, 33 bin 985 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 23 milyon 225 bin 837, toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712, toplam vefat sayısı 19 bin 115, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 805, hastalarda zatüre oranı %4.1, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 935 bin 292 oldu.
Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 24, 2020